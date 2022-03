8. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esti

Karate branşında dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını Balkan Şampiyonası'nda da gösterdi. Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 8. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda 18 birincilik, 13 ikincilik ve 8 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Türk bayrağını toplamda 39 kez göndere çektiren, 18 kez de İstiklal Marşımızı Sırbistan'da dinleten Yıldırım Belediyesporlu futbolcular da bu başarıda büyük rol oynadı. Milli Takımda yer alan Cuma Erdoğlu sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkamadı. Yıldırım Belediyesporlu diğer 7 sporcu ise ülkemize 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya getirdi.

Büyük erkekler 90 kiloda Temindar Serdal ile ümit erkekler 55 kiloda Gürkan Duman altın madalya kazanırken, büyük bayanlar 65 kiloda İrem Mingsar ise komitede gümüş kata branşında bronz madalya kazandı. Ümit erkeklerde Halil İbrahim Karahan ve genç bayanlarda Zehra Dindar ikinci olarak ülkemize gümüş madalya getirdi.

Yıldırım Belediyesi 75. Yıl Spor Kulübü sporcularından Abdülsamet Koçan genç erkekler 66 kiloda şampiyonluk, ümit erkeklerde Eren Efe de üçüncü oldu. Milli Takım ve Yıldırım Belediye spor Antrenörü Abdullah Mingsar, ülkemize bu önemli başarıları getiren hem milli takım hem de Yıldırım Belediyesporlu sporcuları tebrik etti. Yıldırım Belediyesi'nde güzel bir çalışma ortamı bulduklarını vurgulayan Mingsar, "Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz da her zaman yanımızda. Başkanımız Oktay Yılmaz'ın da bu başarılarda payı büyük" dedi.

Oktay Yılmaz da Yıldırım Belediye spor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında olduğunu belirtti. Yüzme, karate, güreş başta olmak üzere pek çok branşta milli takımlara sporcular verdiklerini anlatan Yılmaz, "Elbette öncelikli hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklar elde edebilecekleri ortamlardan çıkartıp spora yönlendirmek. Bunda da ciddi oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yıldırım Belediye spor olarak her mahalleye her sokağa ulaşıyoruz. 7'den 70'e her vatandaşımıza spor yapma imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. Karateci sporcularımız da sağladığımız bu imkânları boş çıkarmıyorlar ve ulusal, uluslararası arenada önemli ülkemize önemli madalyalar kazandırdılar" diye konuştu.

