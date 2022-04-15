8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış

BURSA (DHA) - BURSA'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.'nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.'nin, geçen yılki projesinde, 'Hiçbir canlı aç uyumasın diye bir iyilik başlat' sloganıyla sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak pişirdikleri mamaları sokak sokak dolaşıp dağıttığı belirtildi. Ömer Efe K.'nin projesinin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çektirdiği fotoğraf yer alıyor.

Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K., babaannesi Hanife Yakıcı ile birlikte Gündoğdu İlkokulu'na gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra Ömer Efe K., babaannesine okula yalnız başına gidebileceğini söyledi. Babaannesi Yakıcı da eve geri dönmek için yanından ayrıldı. Ancak Ömer Efe K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Torununun çığlıkları duyan Hanife Yakıcı ile çevredekiler yardıma koştu, ancak köpekleri uzaklaştırmayı başaramadı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı.

Ömer Efe K.'nin annesi Fatma Elikesik, "Biz hayvan sevmez değiliz. Ailece sokaktaki hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Başı boş köpeklerin saldırısı sonucu ölümden dönen oğlum da geçen yılki okul projesi kapsamında sokak sokak dolaşarak hayvanları beslemişti" dedi.