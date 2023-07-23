8 kişinin öldüğü minibüs faciasında korkunç detay: Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

8 acının birden yaşandığı ilçede vatandaşlar denetimlerin arttırılmasını istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği 8 kişinin öldüğü ve 13 yaralandığı kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki genci ehliyetinin olmadığı ortaya çıkarken, yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise servis araçlarına yönelik denetimlerin daha fazla yapılmasını istedi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, tarım işçisi olarak çalıştıkları bahçeden dönen işçilerden araçta yolcu olarak bulunan Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi. 13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.'nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıkarken, sınavları geçtiği ve sadece sertifika aldığı belirtildi.

Kazada yaralanan Berat K.'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

"Sabah ve akşam denetim daha çok olsun"

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli isimli vatandaş, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, "Allah kimsenin başına vermesi, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesi, takdir Allah'ın ve yapacak bir şey yok" dedi.

Kazada dayısının kızı kazada ölen Şener Yener ise olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsı meselesinden olduğunu iddia etti. Yener, "Olayda para hırsı var, çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse n olduğu belirsiz. Olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlarda hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz" diye konuştu.

Kazada ölen Aysun Çetin'in kuzeni Gürcü Köroğlu ise denetimlerin daha fazla yapılmasını isteyerek, olayın bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.