8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada gözaltına alınan sürücü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandı.
Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada gözaltına alınan sürücü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandı. Sürücü B.K. geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye getirildi. B.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel