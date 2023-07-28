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8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güncel Haberler

Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada gözaltına alınan sürücü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandı.

Sürücü, 8 kişinin öldüğü kazayı hatırlamadığını söyledi (2)

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada gözaltına alınan sürücü B.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandı. Sürücü B.K. geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye getirildi. B.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Hisarcık Jandarma Çay Güncel Haberler

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