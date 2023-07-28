8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazadaki minibüs şoförü tutuklandı

19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, psikolojik tedavi gördüğünü ve buna istinaden de kaza anını hatırlamadığını söyledi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasında aracı kullanan şoför tutuklanırken, Berat K., isimli sürücünün ifadesinde önceden psikolojik tedavi gördüğünü ve buna istinaden de kaza anını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

22 Temmuz'da Çay ilçesinde meydana gelen kazada, Berat K.'nın kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi yaralandı. Kazada aracı kullanan Berat K.'nın sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Berat K., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çay Adliyesi'ne sevk edildi.

Berat K.'nın savcılıktaki ifadesinde önceden psikolojik tedavi gördüğünü ve buna istinaden de kaza anını hatırlamadığını söylediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkan Berat K., 'taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.