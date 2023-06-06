8. Istanbul Publishing Fellowship Program başladı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Istanbul Publishing Fellowship Program" (IPF) başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen programın açılış töreni Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültürün somut ve somut olmayan miras olarak ikiye ayrıldığını belirterek, "Dünyadaki bütün şehirler, kültürler ve? medeniyetler kültürü geliştirmek için önce somut miraslarını ciddi şekilde ele alır. Anadolu, bu anlamda çok zengin. Geçmiş dönemlerden kalan antik kentler, tarihi mekanlar, onların restorasyonu ve onları yaşanabilir modda tutmak ve kullanabilmek çok kıymetli." dedi.

Rami Kütüphanesi'nin etkinliğe ev sahipliği yaptığına işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"Bu perspektiften baktığımızda Rami Kütüphanesi çok güzel bir örnek çünkü burası Osmanlı döneminde askeriye için yapılmış bir kışla ama aynı zamanda modernizasyonun da bir temsilcisi. Bugün tarihi ihtişamıyla ortaya çıkan bu mekan, somut mirasımızın aktarıcısı olan kitaba, yayıncılığa ve kütüphaneciliğe tahsis edilmiş."

Demircan, programa katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bugün bu etkinliği böylesine anlamlı bir mekanda gerçekleştirmiş olmak bizim de gururumuz. Çünkü sonuçta dünyanın dört bir tarafından buraya gelen yayıncılarımızı böylesine ruhu olan bir mekanda karşılamak, onlara bu mekandan hitap edebilmek ve Osmanlı döneminden başlayarak cumhuriyetimize intikal etmiş bu yapının ruhunu onlara hissettirebilmek bizim için kıymetli." diye konuştu.

"Söyleyecek sözü olanın yaptığı iştir yayıncılık"

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç de yayıncılığın her şeyden önce gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Gönülden gönle mesajı olan, söyleyecek sözü olanın yaptığı bir iştir yayıncılık." ifadelerini kullandı.

Kitabı "sözün taşıyıcısı" olarak tanımlayan Genç, yayıncıların da kitabın taşıyıcısı olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Yayıncı sözü alır ve her bir insana, dünyanın her köşesine ulaştırmak için gayret eder, çaba harcar. Ülkeden ülkeye, dilden dile sözünü, mesajını iletmektir onun çabası. Bunun için de bir pazar gerekir ki söz dilden dile, ülkeden ülkeye taşınabilsin. TBYM olarak sekizincisini düzenlediğimiz Istanbul Publishing Fellowship, Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları bu işin pazarı olmak için var. Ama bu pazar bildiğimiz pazar değil, olabildiğince naif, latif ve zarif bir pazar söz konusu."

Genç, 3 gün boyunca tarihi bir mekanda devam eden etkinliğin, dünyanın her köşesinden gelen yayıncıların birbirleriyle yapacağı alışverişlere ve telif takaslarına şahit olacağını söyledi.

TBYM'nin 660 yayıncı üyesiyle yılda yaklaşık 150 milyon kitap üretimi yaptığının altını çizen Genç, "Her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltmek nasip oldu. 6 Şubat'ta çok büyük bir afet ile sarsıldık, sınandık ve 7 Mart'ta yapmayı planladığımız bu etkinliği üç ay gecikmeyle bugün yapabiliyoruz." dedi.

"Yayıncılığın tüm yönleri konuşulacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ise kıtaların buluştuğu İstanbul'da gerçekleştirilen küresel ölçekli bir organizasyonda bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

IPF'nin yayın dünyasını ulusal ve uluslararası ölçekte bir araya getirdiğine işaret eden Üstün, "TBYM tarafından düzenlenen bu organizasyon, Türkiye'deki yayıncılığın dünya ölçeğinde kurduğu bir iletişim platformu olarak işlev görüyor. Ben bu noktada, birliğimizin kıymetli başkan ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu kıymetli buluşma sayesinde önümüzdeki 3 gün boyunca küresel, bölgesel ve yerel ölçekte yayıncılığın tüm yönleri konuşulacak, fikir alışverişi yapılacak. Katkı verecek tüm katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerin özellikle telif eserler konusunda hızlı bir alışveriş için zemin bulacaklarının altını çizen Üstün, şöyle devam etti:

"Bu yıl Özbekistan'ın odak ülke olarak seçilmiş olmasını da ayrıca anlamlı ve önemli buluyorum. İnanıyorum ki kardeş ülke Özbekistan'ın çok değerli yayıncılarıyla bir arada olma fırsatını değerlendirerek inşa edeceğimiz yeni iş birlikleri, kültür hazinemizin işaretleri olacaktır. Ben bir yayıncıyım. Bana göre dünya kitabın ta kendisidir. Zamanın ruhu kitaptır, kitabın içindekiler ve kitabın içinden dışına saçılanlardır."

IPF 2024'te "Odak Ülke" Meksika olacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Kurumu Müdür Yardımcısı Bozorov Gayrat Nazaroviç, törenin sonunda Demircan'a hediye takdim etti.

Nazaroviç ayrıca, 2024'ün Odak Ülke'si Meksika'yı temsilen Meksika Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer'e devir teslim yaparak hediye verdi.

Açılış etkinliğine Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile yurt içi ve dışından çok sayıda yayıncı katıldı.

Etkinlik hakkında

8. Istanbul Publishing Fellowship Program, Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya, dünyanın dört bir köşesinden yayıncıları ağırlıyor.

İstanbul'u yayımcılık dünyasında bir marka haline getirip dünyanın önemli telif pazarlarından birisi yapmayı hedefleyen programa bu yıl, 214'ü fiziki, 196'sı çevrim içi olmak üzere 66 ülkeden 410 yayıncı katılıyor.

Programda, 2023'ün odak ülkesi olan Özbekistan'la ilgili özel oturumlar düzenlenirken, müzik gösterimi ve halk dansları gibi etkinlikler de yapılacak.

Özbekistan'ın bu yıl en çok yayıncının katıldığı ülke olarak yer aldığı IPF, 8 Haziran'a kadar devam edecek.