8. İnovasyonda Kadın Programı'nda birincilik ödülü 'Savunma sanayii ve siber güvenlik' alanına gitti

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'İnovasyonda Kadın Programı'nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı 'İnovasyonda Kadın Programı'nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'İnovasyonda Kadın Programı'nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6'sı toplamda 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi. KADEM İnovasyonda Kadın kampına katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından, şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına, bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda, toplamda 1 milyon TL para ödülü verildi.

COŞTU: KADINLARI İNOVASYONA YÖNLENDİRMEK, MÜCADELE ETMELERİNE İMKAN SAĞLAYACAKTIR'

Ülkenin kalkınmasında, hem örnek bir vasıf taşıyan hem de somut çıktılar üreten bir programın bugün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "KADEM'in, kadın ve aileye ilişkin konularda, duruşu, söylemi ve uygulanabilir çözüm önerileriyle önemli bir rol üstlenirken, bir taraftan da kadının katma değerli ekonomik faaliyetlerde, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde de temsilini güçlendirme noktasındaki inisiyatifini çok kıymetli bulduğumuzu belirtmem gerekir. Öncelikle, kadınlarımızın fırsat eşitliğine sahip olmaları bakımından, inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciliği, münbit bir hareket alanı olarak görüyoruz. Teknoloji girişimciliği, doğası ve yapısı itibariyle toplumun tüm kesimleri için daha erişilebilir, giriş ve ilerleme için bariyerlerin nispeten daha düşük olduğu bir faaliyet alanıdır. Kadınları inovasyona, teknoloji geliştirmeye ve bunları katma değere dönüştürmeye yönlendirmek, teşvik etmek; kadınların daha adil bir düzlemde var olmalarına, mücadele etmelerine imkan sağlayacaktır. Diğer taraftan, kadınların bu alanda daha fazla varlık göstermesinin toplumun ve ülkenin geneli için de büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz" dedi.

'7 TURCORNUMUZUN 4'ÜNDE KADIN KURUCULARIN VARLIĞI, BUNUN GÜÇLÜ VE SOMUT BİR DELİLİDİR'

Çoştu, "Açıkçası biz, toplumsal zenginliklerimizin ekonomik faaliyet alanlarına yansıtılabilmesini, katma değerin, verimliliğin, büyümenin anahtarı olarak görüyoruz. Özellikle yenilik ve yaratıcılık için, farklı bakış açılarının, deneyimlerin, yetkinliklerin dengeli bir şekilde harmanlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan kadınların oyunda daha fazla yer alması gerekiyor. 7 Turcornumuzun 4'ünde kadın kurucuların varlığı, bunun güçlü ve somut bir delilidir diye düşünüyorum. Bu bizim zenginliğimiz, bunu değerlendirmemiz lazım. Bakanlık olarak bu hususu önemsediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum. Bunun gereğini yerine getirmek üzere de gayret gösteriyoruz. Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu Programdaki paydaşlığımız da bu motivasyonun bir yansımasıdır. KADEM'in bu çok kıymetli inisiyatifine biz de İstanbul Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Bilişim Vadisi gibi kurumlarımızın çeşitli destekleri ile katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İNİSİYATİFİ ADINDA BİR PLATFORMUN KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK'

Kadın girişimciliğinin daha fazla odağa alınmasını, hem kamunun hem ekosistemin gündeminde daha fazla önceliklendirmesini sağlamak amacıyla bakanlık olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi adında bir platformun kurulmasına öncülük ettiklerini söyleyen Çoştu, "Bunun için, ekosistemin kadın liderlerini, başarılı girişimcilerini, sivil toplum temsilcilerini platformu yönetmek üzere davet ettik. Biz ise bu platformun sekretaryasını yürütüyoruz. KADEM'in de paydaşları arasında olduğu bu İnisiyatifin önümüzdeki dönemde, politika yapım süreçlerinden öncü projelere kadar, geniş bir yelpazede daha faal olmasını bekliyoruz. Bu hassasiyeti ve farkındalığı bakanlık olarak tüm çalışmalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Teknoloji girişimciliği ekosistemine yönelik kamu politikalarına ve uygulamalarına yön veren, koordine eden mekanizma olan Teknogirişim Konseyinde, Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Başkanını daimi üye yaparak bunu kurumsallaştırmış durumdayız. Bu yaklaşım ve bakışa sahip olduktan sonra, ekosistemi büyüten tüm adımların kadın girişimciliği için de zemini genişlettiğini, fırsatları çeşitlendirdiğini ve çoğalttığını hatırlatmak isterim. Türkiye teknoloji ekosistemi gelişmeye, derinlik kazanmaya ve olgunlaşmaya devam ediyor. Ben bu vesile ile İnovasyonda Kadın Programının tüm dönemlerinde girişimcilik serüvenine başlamış olan girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bu dönem, finalist olarak kapsamlı desteklerden yararlanacak olan 6 girişimcimizi yürekten kutluyorum ve bu imkanı onlara sağlayan başta KADEM ailesine, program paydaşlarına ve tüm emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

GÜL: KADINLAR HAK ETTİĞİ YERE GELECEKLER

İstanbul Valisi Davut Gül, "Kadının olmadığı bir toplum eksiktir. Bazı akademisyenler aileyi en küçük devlet birimi olarak değerlendiriyor. Kadının olmadığı sosyal, kültürel, ekonomik hayatta o eksikliği devlet ve millet olarak da hissediyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük adımlar atıldı. Özellikle kadınlar ve engellilerin hakları en başta sıralayacağımız konular arasında geliyor. Kadınların önündeki engellerin kalkması için başta KADEM olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının teşvik ve destekleriyle çok önemli faaliyetler yapıldı. Bugün düzenlenen törende kadınlara biçilen rolün sadece evde oturan ve çalışmayan kadınlar olmadığını gösteriyor. Kadınların işveren olması ve girişimcilik alanlarında olması her türlü takdiri hak ediyor. İnanıyorum ki bu girişimler ve destekler ile kadınlar hak ettiği yere gelecekler" diye konuştu.

SÜMEYYE ERDOĞAN: KADINLARI İNOVASYONA DAHA FAZLA DAHİL ETMEK İSTİYORUZ

Kadınların yaratıcı bakış açıları, kabiliyetleri, ilgi ve meraklarının girişimcilik dünyasına zenginlik kattığını vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün de finalistlerimizin başarısını kutlamak ve ödül alan isimleri açıklamak üzere bir araya geldik. 2013 yılında KADEM'i kurarken pek çok hedefimiz vardı. Toplumsal Hayatın Her Alanında Kadın Temsilini Güçlendirmek de bunlardan biriydi. Bu güne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle, ulusal ve uluslararası faaliyetlerle, söylem ve eğitim çalışmalarımızla, bu yolda büyük mesafe kat ettik. İnovasyonda Kadın Programı da, bu hedefimizin önemli bir parçası. İnovasyonun ne anlama geldiğini anlatarak çıktığımız yolda bugün, büyük bir kadın girişimci ekosistemine sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. ve bu büyük değişime sadece uyum sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda dönüşümün aktörü ve yönlendiricisi olmamız gerektiğine inanıyoruz. KADEM olarak, sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dahil etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sümeyye Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İnovasyonda Kadın Programını, bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. İnovasyonda Kadın Programımıza bu güne kadar 2 bin 700'ün üstünde kadın girişimci başvurdu. 235'den fazla kadın girişimci kamplarımıza katılarak eğitimler aldı. Kamplar sonunda ödüle hak kazanan 42 kadın girişimciden 14'ü kendi şirketini kurdu. Büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı, kimi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi, kimi ise hala yeni ödüller almaya devam ediyor. İnovasyonda Kadın Programı, 8 yıl içerisinde büyüdü, markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteği sayesinde ivme kazandı. Bu ilgiden aldığımız güçle bizler de projemizi her yıl biraz daha geliştirerek, destek miktarını ve kapsamını artırdık. Girişimcilerimizin mentor, yatırımcı, sanayici ve kendi ekip üyeleri ile çalışmalarına ortam sağladık. Yine geçen yıl ilk defa Girişimci - Yatırımcı Buluşmaları, gelişim ve motivasyon toplantıları gerçekleştirdik. Aynı zamanda B2B denilen ikili görüşmelerle girişimcilerin, yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olduk. Türkiye'nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağladık. Kadınların inovasyon yolculuklarına eşlik ederken, bilgi ve teknolojinin tüm imkanlarını kullandık. Teori ve uygulamanın iç içe olduğu eğitim programlarımız ile çözüm odaklı bilgi üreten kadın girişimcilere, yol arkadaşlığı yaptık. Bu yıl, 'İnovasyonda Kadın' projemiz, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü proje' olarak onaylandı. Yani Projemiz program statüsüne kavuştu."

'KADIN GİRİŞİMCİLERİ CESARETLERİ, HEYECANLARI VE GAYRETLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM'

İnovasyonda Kadın programına bu yıl yine ülkenin dört bir yanından 320 kadın girişimcinin başvurduğunu belirten Sümeyye Erdoğan, "Projelere baktığımızda sektörel çeşitliliğin çok geniş bir yelpazede seyrettiğini gördük. Sağlık ve Eğitim Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Lojistik, Ulaşım, Tarım, Yazılım gibi alanlarda, hepimizi çok heyecanlandıran projelerle karşılaştık. Dikkatimizi çeken bir başka konu ise, bu yılki projelerin son derece nitelikli ve uygulanabilir özellikte olmalarıydı. Projemize katılan kadın girişimcileri cesaretleri, heyecanları ve gayretlerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Kuluçka ve ön kuluçka kategorisinde seçilen en iyi 6 projeye Toplam 1 milyon TL ödül vereceklerini duyuran Sümeyye Erdoğan şunları ekledi:

"Kuluçka ve Ön Kuluçka kategorisindeki Birincilere Uluslararası Girişimcilik Etkinliklerinden Birine Katılım Desteği, Yatırımcı Buluşmalarına katılım imkanı, B2B Network ve Yatırımcı İzlemesi ile Kitlesel Fonlama Desteği vereceğiz. Ayrıca paydaşlarımız da, girişimcilerimize, proje çalışmaları için ilk 1 yıl ofis ve prototip atölye desteğinde bulunacaklar. Kadınlar, hem kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyorlar. İş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla, kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran, işveren ve ülke ekonomisine katma değer üreten bireyler olarak yer alıyorlar. Kadınların fikir ve ürünlerinin insanlığa katacağı değeri açığa çıkartmak, sosyo-ekonomik hayata katılmalarının önündeki her türlü engeli kaldırmak en büyük idealimiz. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum."

DEMİR: BU PROJEYİ ÇOK ÖNEMSEDİK

Kadem Genel Müdürü Zeynep Demir de "Bu projeyi çok önemsedik. Kadın girişimcileri güçlendirmek için özellikle inovasyon üreten kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bir program. Bundan ötürü çok mutluyuz. Finale kalan kadınlara mentörlük yaptık, projelerini geliştirdik. Eksikleri varsa oraları güçlendirdik ve eğitimler verdik. Pazarı nasıl analiz edeceklerini, rakiplerini nasıl analiz edeceklerini, finansa nasıl erişeceklerini ve Türkiye'de var olan potansiyellerini anlattık. Finalistlere 1 milyon ödül verildi. Gerçekten çok heyecanlıyız. Kazananları tebrik ederim" diye konuştu.

BAĞCI: ULUSAL MARKA TESCİLİMİZİ YAPTIK

Birincilik ödülünü Merkür Savunma projesi ile alan Melike Bağcı ise "Birincilik ödülüne layık görüldük. Çok heyecanlıyız. Genelde girişimci ekosisteminde savunma sanayi girişimleri biraz daha geri planda kalıyor. Hedefimiz milli güvenliğe değer katmak ve bunun için bir yıldan fazladır bu konuda çalışıyoruz. Bir prototip geliştirdik. Patent aldık. Ulusal ve uluslararası marka tescilimizi yaptık. Bu alanda değer katan bir ürün çıkartmak adına tüm aksiyonlarımızı gerçekleştirdik. Bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN PROJELER

Ön Kuluçka kategorisinde ödül alan girişimciler ve projeleri:

Birincilik ödülünü Merkür Savunma projesi ile katılan Melike Bağcı kazandı. Bağcı, 225 bin TL'lik birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun elinden aldı. Bağcı'nın geliştirdiği proje ile savunma alanında siber güvenlik, bilgi güvenliği, sinyal istihbaratı, elektronik harp, insansız hava araçları ve diğer otonom araçların güvenliği ve düşman unsurlarca yapılabilecek saldırıların önlenmesine yönelik giyilebilir 'drone savar' ürünleri geliştirmek.

İkincilik ödülünü HER projesi ile katılan Selen Tavtın kazandı. Tavtın, 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. Tavtın'ın geliştirdiği proje ile; BioCell teknolojisi yardımı ile dericilik sektörü için, geri dönüştürülebilir, döngüsel ve sürdürülebilir; sıfır atık ve doğal dokusuyla deriye benzer biyomalzeme üretimini hedefleniyor.

Üçüncülük Ödülünü ise Palgae projesi ile katılan Eylül Er kazandı. 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in takdim ettiği Eylül Er, geliştirdiği projeyle; alg bazlı, karbon emisyonu düşük, biyobozunur ve doğa dostu biyohammadde üreterek kullanılan elastik ambalajlamaların toprakta mikroplastik oluşturmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kuluçka kategorisi ödül alan girişimciler ve projeleri:

Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle katılan Gizem Uysal kazandı. Uysal'a 225 bin TL'lik birincilik ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Uysal'ın tarım teknolojileri ile çevre teknolojileri alanında geliştirdiği Helios projesi ile; ileri teknolojik malzemeler kullanarak havadan karbon yakalayıp, bu karbonu seralarda tarımsal verimliliği artırma yönünde kullanılması hedefleniyor.

İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim kazandı. Ekim'e 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan verdi. Ekim, otonom araç teknolojileri ve yapay zeka lojistik teknolojileri alanında geliştirdiği Advoard Robotics ile; Birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olarak, iş birliği içinde hareket eden, tamamen otonom mobil filo robotları ve yazılımları geliştirmekte.

Üçüncülük ödülünü ise BIOPROBIF projesi ile Havva Bozkurt kazandı. Bozkurt, 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in elinden aldı. Bozkurt'un tarım ve gıda teknolojileri alanında geliştirdiği BIOPROBIF projesi ile; Probiyotik (probif) bakteri tabanlı yenilenebilir gıda ambalajı biyoplastik ürünlerin kullanımı ile plastik atıkları ve karbon emisyonunu azaltacak alternatif bir ürün geliştirilmesi hedeflenmekte. Birincilere ayrıca uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine (Web Summit, Slush, CES vb.) katılım desteği verilecek.

KADEM 'İNOVASYONDA KADIN' PROJESİYLE 16 KADIN KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

KADEM İnovasyonda Kadın Programı'na 2015 yılından bu yana 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci, girişimcilik kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

GİRİŞİMCİLİK KAMPINDA KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'nda her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkanı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentorluğu ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da sağlandığı girişimciler, finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişebiliyor.