Kahramanmaraş'ta depremden az hasar aldığı için çalışma yapılan 14 katlı binanın 8'inci katındaki iskelesinden düşen sıva işçisi hayatını kaybetti.

8'inci kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremden az hasar aldığı için çalışma yapılan 14 katlı binanın 8'inci katındaki iskelesinden düşen sıva işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depremde aldığı az hasar nedeniyle dış cephe çalışması yapılan binanın 8'nci katında sıva işiyle uğraşan 62 yaşındaki inşaat işçisi Ali Karadoğu dengesini kaybederek binanın ara boşluğuna düştü. Şahsın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karadoğu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.