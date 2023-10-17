Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.