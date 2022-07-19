8 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞEHMUS ELE, ÇATALCA'DA BULUNDU - Haberler

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8 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞEHMUS ELE, ÇATALCA'DA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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