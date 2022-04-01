8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 2 Haziran'da başlayacak

Her yıl Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk eden "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bu yıl sekizinci kez tiyatroseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Frankfurt Türkiye Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yolları'nın destek verdiği festival, 2-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sekizinci yılında festivalin sekiz gün süreceğini ifade eden Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, amaçlarının kültürleri sanatın gücüyle buluşturmak, kültürler arası etkileşim sağlamak ve toplumların yaşam kalitesini sanatla, tiyatroyla yükseltmek olduğunu açıkladı.

Festivalin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü, Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinin Frankfurt'ta heyecanla karşılandığını dile getiren Kellecioğlu, "Shakespeare'in sözüyle 'sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür' diyerek yola çıktık, sevinçleri çoğaltarak devam ediyoruz. Festivalin gördüğü desteği, 'tiyatro ile duru Türkçemiz ve değerli eserleri tiyatroda sevinçle paylaşma' heyecanımızla açıklayabiliyoruz. Her daim yaratıcılığın ve hayal gücünün yansıması olan sanat bizleri buluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

6 oyun Almanca üst yazıyla Frankfurt Gallus Theater'de izleyiciyle buluşacak

Festivalde, bu yıl Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan 6 oyun, Frankfurt Gallus Theater'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosundan "Seneye Bugün", Erzurum Devlet Tiyatrosundan "Dünyanın Eski Zamanlarında" (çocuk oyunu) İBB Şehir Tiyatrolarından "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Zehir"in yanı sıra özel tiyatrolardan "İyi Kötü Çirkin" ve "Shirley Valentine" Almanca üst yazı ile sahnelenecek.

Festivale ayrıca bu yıl aralarında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, usta sanatçı Haldun Dormen, Ayla Algan, Zihni Göktay, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşegül İşsever, Sumru Yavrucuk, Celal Kadri Kınoğlu, Gerçek Alnıaçık, Sezai Yılmaz, Ahmet Saraçoğlu, Sevinç Erbulak, Şebnem Köstem, Esin Umulu, Yeliz Şatıroğlu, Erdem Baş, Ersin Korkut, Hilal Saral, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın bulunduğu birçok isim konuk olacak.

Çeşitli atölye ve söyleşilerin de gerçekleştirileceği festival süresince Gallus Theater fuaye alanında "Hallo Turkei" sergisi gezilebilecek.

Festival ile ilgili detaylı bilgiye Tiyatro Frankfurt'un web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.