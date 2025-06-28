8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda Levent Açıkgöz ve Salih Kuş birincilik ödüllerini kazandı. Yarışmaya toplamda 119 fotoğrafçı katıldı.

Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediye Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediği 8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çektiği "Ak balıkçıl kuşu" ile Levent Açıkgöz, havadan çektiği "Asarlık Tepeleri Tabiat Anıtı" fotoğrafıyla da Salih Kuş birinci oldu.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın koordinasyonunda 8. kez düzenlenen ve toplamda 119 fotoğrafçının 500'e yakın kareyle katıldığı yarışmada, 51 fotoğrafın ödüle layık görüldü.

Ödüller, 11 Ekim Cumartesi yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Yarışmada ev sahibi Nallıhan'dan da Erman Kırankaya, Murat Karaman, Mehtap Karaman, Aytekin Karaman ve Fatih İnan da sergileme ve mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.