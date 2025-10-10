8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediye Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediği 8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Ankara Kent Konseyi Toplantı Salonunda yarın düzenlenecek törende, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek, Nallıhan Kuş Cenneti, Kız Tepesi Tabiat Parkı, Uyuz Şelalesi ve Nallıhan Anıt Ağaçları alanlarında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapılacak.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, yaptığı açıklamada, her yıl yapılan foto safari etkinliği ile bölgenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirterek, "Bu güzel organizasyon sonunda dereceye giren fotoğrafları görmek için sergi açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.