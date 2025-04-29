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8. Dijital Çin Zirvesi Fuzhou'da Başladı

8. Dijital Çin Zirvesi Fuzhou'da Başladı
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Çin'in Fuzhou şehrinde gerçekleştirilen 8. Dijital Çin Zirvesi, 300'ü aşkın katılımcı ile dijital dönüşüm alanındaki başarıları sergiliyor.

FUZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- 8. Dijital Çin Zirvesi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da kapılarını profesyonel ziyaretçilere açtı. 300'ü aşkın kurumun katıldığı etkinlikte, dijital sektördeki güçlü büyümenin yansıması olarak ülkenin dijital dönüşüm alanındaki başarıları sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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