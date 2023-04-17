8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İSTANBUL - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninin ardından konuşan Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, "Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 30. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, torunları, İstanbul Valisi Yardımcısı Günay Öztürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar ile vatandaşları katıldı. Tören, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişi okunması ile başladı. Özgeçmişin okunmasının ardından, Özal'ın kabrine askerler tarafından çelenk bırakıldı. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu.

Ardından basın mensuplarına konuşan Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, "30 sene oldu bizim için uzun bir süre ama baktığınız vakitte bir ülke için çok uzun süre değil. Müzeyi de dün açılışı oldu bakarsanız rahmetli 1927'de cumhuriyetin kuruluşundan dört sene sonra doğmuş tamamen devlet okullarını okumuş. Anne babası memur bir kişi aynı okullarda okuyamamış tayinlerden dolayı ama şunu görüyorsunuz ki bu dönemlerde gençlerde mühim ümitsizlik var. Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bunların hatırlanması bugünlerde daha da doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici. Allah rahmet eylesin diyorum" dedi.