8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Hizmet Ticareti Fırsatları

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Hizmet Ticareti Sergi Alanı, kaynak entegrasyonuna odaklanıp hizmet ve imalat sektörlerinin koordineli ve açık gelişimini güçlendirirken önde gelen küresel hizmet sağlayıcıları ve endüstri kümelerini çekiyor. Bu sayede, işletmelere ortak büyüme için yeni fırsatlar sunan daha uzmanlaşmış destek hizmetleri oluşturuluyor.