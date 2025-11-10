Haberler

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Hizmet Ticareti Fırsatları

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Hizmet Ticareti Sergi Alanı, küresel hizmet sağlayıcılarını ve endüstri kümelerini bir araya getirerek yeni ortak büyüme fırsatları sunuyor.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Hizmet Ticareti Sergi Alanı, kaynak entegrasyonuna odaklanıp hizmet ve imalat sektörlerinin koordineli ve açık gelişimini güçlendirirken önde gelen küresel hizmet sağlayıcıları ve endüstri kümelerini çekiyor. Bu sayede, işletmelere ortak büyüme için yeni fırsatlar sunan daha uzmanlaşmış destek hizmetleri oluşturuluyor.

