Üye Girişi
Haberler

8. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde düzenlenen 8. Çin-Avrasya Fuarı başladı. Fuar, İpek Yolu'nda yeni fırsatlar ve Avrasya işbirliğinde yeni canlılık temasıyla gerçekleştiriliyor.

URUMQİ, 27 Haziran 2024 (Xinhua) -- 8. Çin- Avrasya Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde Çarşamba günü başladı.

Çin'in Tianshan Dağları'nın eteklerinde yer alan Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarın bu yılki teması " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık". 6.000'den fazla ürün çeşidi sergilenen ve Pazar gününe kadar devam edecek fuar 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ü aşkın katılımcıyı kendine çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İpek Yolu Avrasya Uygur Uluslararası Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title