Burdur Valisi Ali Arslantaş ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 8. bölge illerinin valileri/vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, Sahil Güvenlik komutanları ve İl Göç İdaresi müdürleri bir araya geldi. Toplantıda düzensiz göçle mücadelede alınan tedbirler, istatistiki veriler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ev sahipliğinde 8. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadelede etkinliğin ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen toplantı Konya, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Karaman illerinden oluşan 8. bölge illerinin valileri/vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, Sahil Güvenlik komutanları ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

İller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda düzensiz göçle daha etkin ve verimli bir mücadele yürütebilmek amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler, 8. bölge illerine ilişkin istatistiki veriler ve kontrol noktalarının etkinliği, alınan önlemler, yapılan çalışmaları içeren konular görüşülerek, istişare ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat başta olmak üzere 8. bölge illerinin il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, Sahil Güvenlik komutanları ve İl Göç İdaresi müdürleri katıldı. - BURDUR