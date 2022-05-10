8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

VAN'da, 8 ayrı suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı iş yerinde yakalandı.

VAN'da, 8 ayrı suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı iş yerinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan şüpheliyi yakalamak için iş yerine operasyon düzenledi. Saklandığı yere yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hakaret, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title