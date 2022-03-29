8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR (DHA) - SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel