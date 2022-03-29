8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2) - Haberler

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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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