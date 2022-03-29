8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE - Haberler

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8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı. Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE

8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE

8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE

8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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