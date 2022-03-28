Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2 - Haberler

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Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI (3)

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan anne E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek. (DHA)

Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2

Son dakika... 8 AYLIK KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞAN ANNE GÖZALTINA ALINDI -2

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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