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8 ay önce boşanan Hilal Kaplan yeniden evlendi

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Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanan gazeteci Hilal Kaplan, yeniden nikah masasına oturdu. Kaplan, Meslektaşı Teyfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi.

Sabah yazarı Hilal Kaplan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile tek celsede boşanmıştı. Geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Hilal Kaplan, Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi.

8 ay önce boşanan Hilal Kaplan yeniden evlendi

EMRE EFSER İSMİNİ KULLANIYOR

Hilal Kaplan'ın dünya evine girdiği Tevfik Emre Sarı'nın da geçtiğimiz yıl eşinden boşandığı ifade edildi. Tevfik Emre Sarı, hem sosyal medya hesapların da hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini kullanıyor.

8 ay önce boşanan Hilal Kaplan yeniden evlendi

"EŞİM HAKKINDA HİÇBİR FETÖ SORUŞTURMASI YOKTUR"

Yeni eşinin FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim Emre Efser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

8 ay önce boşanan Hilal Kaplan yeniden evlendi

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