Avrupa Ülkesinden Trump'a Yanıt: Grönland Konusunda Danimarka ile Tam Dayanışma İçindeyiz

OSLO, 19 Ocak (Xinhua) -- 8 Avrupa ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu gümrük vergileri karşısında yayımladıkları ortak bildiride Danimarka ve Grönland ile "tam dayanışma" içinde olduklarını vurguladı. Pazar günü yayımlanan bildiride ABD'nin söz konusu eylemlerinin, Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilerde tehlikeli bir gerileme sürecini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bildiri Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından yayımlandı.

Trump'ın cumartesi günü yaptığı açıklamayla gümrük vergisi tehdidine maruz kalan 8 ülke imzaladıkları bildiride "egemenliklerini el üstünde tutmaya kararlı" olduklarını vurgulayarak "egemenlik ve toprak bütünlüğü" ilkeleri temeline dayalı diyaloğa hazır olduklarını belirtti. ABD'nin tehditlerini "Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilere zarar vereceği" gerekçesiyle kınayan ülkeler, "ortak ve koordineli" bir karşılık vereceklerini vurguladı.

Trump cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, Grönland konusu nedeniyle 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edecekleri tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Bu vergiyi 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e yükselteceklerini belirten Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanıncaya kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını söylemişti.