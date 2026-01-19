Haberler

Avrupa Ülkesinden Trump'a Yanıt: Grönland Konusunda Danimarka ile Tam Dayanışma İçindeyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayan 8 Avrupa ülkesi, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri kararını kınadı. Ülkeler, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

OSLO, 19 Ocak (Xinhua) -- 8 Avrupa ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu gümrük vergileri karşısında yayımladıkları ortak bildiride Danimarka ve Grönland ile "tam dayanışma" içinde olduklarını vurguladı. Pazar günü yayımlanan bildiride ABD'nin söz konusu eylemlerinin, Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilerde tehlikeli bir gerileme sürecini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bildiri Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından yayımlandı.

Trump'ın cumartesi günü yaptığı açıklamayla gümrük vergisi tehdidine maruz kalan 8 ülke imzaladıkları bildiride "egemenliklerini el üstünde tutmaya kararlı" olduklarını vurgulayarak "egemenlik ve toprak bütünlüğü" ilkeleri temeline dayalı diyaloğa hazır olduklarını belirtti. ABD'nin tehditlerini "Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ilişkilere zarar vereceği" gerekçesiyle kınayan ülkeler, "ortak ve koordineli" bir karşılık vereceklerini vurguladı.

Trump cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, Grönland konusu nedeniyle 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edecekleri tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.

Bu vergiyi 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e yükselteceklerini belirten Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanıncaya kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu