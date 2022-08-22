8 asırlık sudan koyun geçirme geleneğine 'şap' engeli Güncel Haberler DENİZLİ'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde, bu yıl 849'uncusunun düzenlenmesi planlanan 'Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı'nın, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle iptal edildiği belirtildi. DENİZLİ'nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde, bu yıl 849'uncusunun düzenlenmesi planlanan 'Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı'nın, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Çal ilçesinde bu yıl 27-28 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 849'uncu 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı' için 19 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kortej yürüyüşü düzenlendi. Çobanlar, rengarenk boyanan koyunlar ve Kangal köpekleri eşliğinde kortejde yürüyüp, yarışmanın tanıtımını yaptı. Tüm hazırlıkları tamamlanan etkinliğe sayılı günler kala bölgede şap hastalığı görüldü. Aşağıseyit Mahallesi'nde bir kişinin geçen günlerde Ağrı'dan getirttiği büyükbaşta veteriner kontrolü sırasında şap hastalığı çıkmasıyla bilgi verilince Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kontrollerinde 10 büyükbaşta daha aynı duruma rastlanıldı. Bunun üzerine mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim yerlerine hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Hafta sonu Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlemesi beklenen 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı' da iptal edildi. 'ÇOK ÜZGÜNÜZ' Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, susuzluğun had safhada olduğunu hatırlatıp, şap hastalığının ortaya çıkmasıyla ikinci darbeyi yediklerini söyledi. Başkan Akcan, "Geçtiğimiz günlerde Büyük Menderes yatağı kurudu. Barajdan su bırakıldı. Bırakılan su kısa sürede yine kurumaya başladı. Bugün itibariyle barajdan tekrar su bırakacaklarını söylediler. Biz, 800 yıldan fazladır düzenlenen geleneksel etkinliğimiz için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Günler kala, Aşağıseyit'te şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz" dedi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin Hisarcık Sudan su Güncel Haberler

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