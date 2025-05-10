Akdeniz Üniversitesi fen ve eğitim fakülteleri tarafından 8. Antalya Kimya Olimpiyatı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi B blokta gerçekleştirilen kimya olimpiyatlarına, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise öğrencileri yarıştı.

Olimpiyatta öğrenciler kendilerine sorulan kimya sorularını doğru cevaplamaya çalıştı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, kimya olimpiyatlarına Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kimya dalında Nobel ödülü aldığı yıl başladıklarını söyledi.

Olimpiyatlara Kovid-19 döneminde 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Taner, "Ülkenin farklı illerden gençler, öğretmenleriyle beraber Antalya'ya geldi. Aslında bir olimpiyat, kültür ve bilim turizmi de sayılabilir. Türkiye'mizde TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'ndan sonra yapılan tek kimya olimpiyatı bu. Bunun için öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Olimpiyatı, fen ve eğitim fakültelerinin ortaklaşa düzenlediğini kaydeden Taner, olimpiyat sayesinde ülkenin gençlerinin bilim potansiyellerini buradan ölçme gibi bir şansı bulduklarını aktardı.