79 Yaşındaki Mehmet Kansız, Arıcılıkla Hayat Buldu

Erzurum yaylalarında bal üreten 79 yaşındaki Mehmet Kansız, akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılığa 35 yıldır emek veriyor.

Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Kansız'a 1989 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedaviler sonrası kanseri yenen Kansız, doktorunun "hafif iş yap" tavsiyesi üzerine kardeşinin aldığı kovanlarla arıcılığa başladı.

Dağlarda 35 yıldır bal üreten ve son 11 yılını Erzurum yaylalarında geçiren Kansız, hayatının ikinci baharında sağlığı ve huzuru arıcılıkta buldu.

Mehmet Kansız, AA muhabirine, kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü ancak zorlu sürecin ardından tedavi olduğunu anlattı.

Hastane sürecinin ardından yeni bir hayata başladığını ifade eden Kansız, şöyle konuştu:

"Doktorlar son tetkiklere baktıktan sonra kanserden kurtulduğumu söylediler. Doktora gidip 'Hocam ne yapmamı önerirsiniz' diye sordum. Doktor da 1-2 ay hafif işler yapmamı tavsiye etti. Sonra kardeşim hafif iş diye bir kovan aldı. Ardından Avrupa'da yaşayan bir arkadaşım da kovan yolladı, ben de kovan aldım. 7 kovanla Bayburt'un yaylalarında arıcılığa başladım. Bir arkadaşın arılarının yanına ben de kovanlarımı koydum. Arıcılıktan hiç anlamazdım. Bu işin peşine düştüm. Sonra kursuna gidip bu işin her şeyini öğrendim. Böylelikle arıcılığa başlamış oldum."

"Ölene kadar arıcılık yapacağım"

Kansız, Erzurum'un İspir ilçesinde 2014 yılından bu yana tek başına arıcılık yaptığını belirterek, mayıs ayı başında geldiği yaylada ekim ayının sonlarına kadar vakit geçirdiğini anlattı.

Sağlığını yaylalarda yaşamaya borçlu olduğunu dile getiren Kansız, "Hastalıklara yakalanmamak için yaylalarda kalın. 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor. Arıcılığı herkese tavsiye ederim." dedi.

Arıcılığı bir ekonomik gelir için yapmadığını söyleyen Kansız, "Ölene kadar arıcılık yapacağım. Bende 'arıcılık yaparken para kazanacağım' hesabı yok. 79 yaşındayım, gençliğimde kazanacağımı kazandım. Çocuklarıma şirket kurdum. Ben burada yaşıyorum. Ara sıra ziyaretime gelirler. Ayaklarım bağlanana kadar bu işte devam edeceğim. Arıcılığı bırakamam." diye konuştu.