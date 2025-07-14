79 Yaşındaki Mehmet Çete Dalgalarda Boğuldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen 79 yaşındaki Mehmet Çete, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen Mehmet Çete (79), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Mehmet Çete, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Çete'nin cansız bedenini kayalıkların arasında suyun içinde buldu. Denizden çıkarılan Çete'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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