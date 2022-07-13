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79 YAŞINDAKİ KAYIP ADAM 30 SAAT SONRA SAĞ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Silifke ilçesinde dün sabah kayıp ihbarı yapılan Fazıl Çukurlu (79), 30 saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde dün sabah kayıp ihbarı yapılan Fazıl Çukurlu (79), 30 saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

İlçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde oturan Fazıl Çukurlu'dan dün sabah saat 10.00'dan itibaren haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Yakınları ve vatandaşlar da Çukurlu'yu bulabilmek için arama çalışmalarına başlayan ekiplere destek oldu. 30 SAAT SONRA EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA ORMANDA BULUNDU

AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarının 30'uncu saatinde, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda Çukurlu'nun önce bastonu bulundu. Bölgede yoğunlaştırılan aramalarda kısa süre sonra da sağ olarak bulunan Çukurlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan Fazıl Çukurlu, ailesine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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