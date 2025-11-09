Haberler

79 Şüpheli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıkla Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karıştığı belirlenen 79 şüphelinin yakalandığını ve 53'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya ve sahte internet sitelerini kullanarak yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karıştıkları belirlenen 79 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 53'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında, jandarma tarafından son 2 haftada 79 şüphelinin yakaladığı, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini bildirdi.

10 il merkezli, "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5,8 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 79 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerin 53'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi.

Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
