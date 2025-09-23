78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin davanın 2'nci duruşmasında 2'nci gün

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında 19'u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 2'inci duruşması 2'nci günde devam ediyor. Duruşma öncesi basın açıklaması yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmadığını ifade ederek, "Buna ilişkin içeride tepkiler var. Bir an önce o iddianamenin hazırlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talep ediliyor" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İKİNCİ DURUŞMADA İKİNCİ GÜN

Facianın 2'nci duruşması, dün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Dünkü duruşmada sanıkların bir kısmı dinlenirken, akşam saatlerinde duruşmaya ara verildi. Bu sabah 09.00'da duruşma yeniden kaldığı yerden görülmeye devam ederken, taraflar geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.

BARO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma öncesi Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Kartalkaya faciası davasının 2'nci celsesinin 2'nci günü. Bu celsede özellikle 4 yaralı müştekinin iddianamesi mevcut davayla birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde sanıkların savunmaları alınıyor. Sanıklar 4 yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna yine sanıkların savunması çerçevesinde sanık müdafileri ve özellikle mağdur vekilleri tarafından olayın esasına ilişkin sorular soruluyor. Daha önce iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esaslar için iddianameye karşı da sanık müdafileri süre talebinde bulunuyor. Önceki celselerde sanık müdafilerinin tefsir, tahkikat yani kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu, mahkeme tarafından reddedildi. Yeniden yeni delil veya kovuşturmanın genişletilmesi talepleri alınıyor. Buna ilişkin mahkeme tarafından bugün yeni delillerin toplanmasına dair olumlu ya da olumsuz karar verilmesi bekleniyor. Yargılama devam ediyor. Tabii mütalaaya ilişkin önemli olan iki husus vardı. Bunlardan birincisi, Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda bulunan Emine Mürtezaoğlu Ergül ve kızları hakkındaki iddianamede olası kastın, savcılık mütalaasında bilinçli taksirle değiştirilmesi. İkincisi ise özel idare yetkililerinin bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi. Bununla ilgili itirazlar mahkeme tarafından, sanık müdafileri ve katılanlar vekilleri tarafından değerlendiriliyor. Dava bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'İÇERİDE TEPKİLER VAR'

Barut, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil edilmediğini ifade ederek, "Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. 2'nci duruşmanın 2'nci gününde, sanık müdafilerinin mütalaaya karşı süre talep etmesi bekleniyor. Daha önce de bunu ifade ettiler. Beklediğimiz bir başka husus ise Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmamış olması ve onlar için herhangi bir iddianamenin düzenlenmemiş olması. Buna ilişkin içeride tepkiler var. Bir an önce o iddianamenin hazırlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talep ediliyor" dedi.