77'lik İsmail dede, tonlarca taş topladığı dağlık araziyi ağaçlarla kapladı

İsmail Yılmaz : " Allah, beni buraya gönderdi ben de temizledim"

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 77 yaşındaki İsmail Yılmaz, evinin önündeki taşlık araziyi ormanlık alana çevirdi. İsmail dede, yaklaşık bir yıl içerisinde alandan 300 tonluk taş topladı.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk 10 torun sahibi İsmail Yılmaz, çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına duyduğu özlemle kent merkezindeki evinin önündeki taşlık araziyi ormanlık araziye çevirdi. 77 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Yaklaşık bir yıldır burada gönüllü çalışan Yılmaz, bu süre zarfında 300 tona yakın taş topladı. İsmail dedenin özverili çabalarıyla taşlık arazi, yeşilliklerle kaplanarak doğal bir orman görünümü kazandı. Doğayı korumak, çevreye katkıda bulunmak ve gelecek nesillere yeşil bir alan bırakma amacıyla çalıştığını belirten Yılmaz, sağlığı el verdikçe taş toplamaya ve fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğini kaydetti.

1 yılda yaklaşık 300 ton taş topladı

Sabahın erken saatlerinde taşlık arazide çalışmaya başladığını dile getiren Yılmaz, "Bir senedir burada taşlık alanı temizliyorum, taşları toplamaya devam ediyorum. Daha güzel olmasını istiyorum. Dağları, taşları hepsini güzel yapmak istiyorum. Şimdiye kadar burada yaklaşık 300 ton taş topladım. Buraya fidan da diktim. Sağ olsunlar, dostlarım ve Orman Bölge Müdürü fidan getirdi. Burada başta incir olmak üzere, badem, ceviz, elma ve çam ağaçları var. Burada tek ihtiyacım olan ve isteğim şey suyun gelmesidir. Benim için bir ağaç yetiştirmek bir adam yetiştirmek demektir. Sabah namazını kılıp güneş doğmadan ben buraya gelip çalışıyorum. Taş çıkartıyorum, temizlik yapıyorum ve taşları dizip ağaçların dibini çapalıyorum. Saat 19: 00'a kadar buradayım. 77 yaşındayım benim için zor olmuyor ve çalışmayı seviyorum" dedi.

" Allah, beni buraya gönderdi ben de temizledim"

Sağlığı el verdikçe taş toplayarak araziyi temizlemeye devam edeceğini ifade eden Yılmaz, "Burası kup kuru bir dağdı ve her taraf taşlıktı. Ben de temizledim, ağaç ektim. Gölgelik bir yer olsun ve millet orada otursun, istedim. Manzarası güzel ve şehir ayaklarının altında. Burası çok güzel bir yer. Allah, beni buraya gönderdi ben de temizledim. Cenab-ı Allah güç kuvvet verdi. Devlet olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz" diye konuştu.