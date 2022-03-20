77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
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77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor Elazığ'da 2 gündür etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmalar sürüyor.
77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında 226 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar kapsamında 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.