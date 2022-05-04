77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, yanı başındaki macera parkuruyla da adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatan Ulubey Kanyonu, doğa tutkunlarına ve sakinliği sevenlere ayrı bir turizm seçeneği sunuyor.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan, 77 kilometreyle dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Ulubey, yer yer 170 metre derinliğe ve 500 metre de genişliğe ulaşıyor. Zemininden Dokuzsele ve Banaz çaylarının geçtiği kanyon, turuncuya çalan kaya yapısı ve yeşilin tonlarının hissedildiği bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Kanyonun hinterlandında bulunan Blaundos Antik Kenti'nin uzantısı konumundaki 1800 yıllık kaya mezarlarının yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kalıntılar ise tarih meraklılarına hitap ediyor. Kanyona gelen ziyaretçiler, 2015 yılında Uşak Valiliğince inşa edilen, yerden yaklaşık 125 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izliyor.

Yine kanyonun tam ortasında yer alan "Büyük Asar" ve "Küçük Asar" olarak adlandırılan iki tepenin etrafından dolanan Banaz ve Dokuzsele çaylarının oluşturduğu kıvrımlar, tepelerin girintili çıkıntılı yapıları ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.

Doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların rotaları arasına giren kanyon, macera parkuruyla da adrenalin tutkunlarını kendisine çekiyor.

Yerden 20 metre yüksekliğindeki kuleler üzerine kurulu 220 uzunluğundaki gidiş ve gelişli zipline parkurunun yanı sıra 13 metre yüksekliğindeki dev salıncak ve 5 bin metrekare üzerine kurulan atlama kulesi ve tırmanma duvarı ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, AA muhabirine, kanyonun etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin kanyonu ziyaret ettiğini söyleyen Koçlu, "Yıllardır bakirliğini de korumuş olması, kanyona değer katıyor. Biz özellikle yaz mevsimlerinde doğa yürüyüşleri, bisiklet turları için gelen birçok misafirimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Yılda ortalama 100 bin ziyaretçiyi ilçemizde ağırlıyoruz." dedi.

Macera parkuruyla ziyaretçi sayısının da artacağını düşündüklerini kaydeden Koçlu, Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle turizmi geliştirme adına güzel bir projeye imza attıklarını dile getirdi.

Ziyaretçi sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor

Salgın döneminde ziyaretçi sayılarında düşüşler yaşandığını söyleyen Koçlu, şöyle devam etti:

"İster istemez insanlar kendini eve kapattı. Geçen yılki hedefimiz 80-100 bin ziyaretçiydi ama biz bu yıl bunu en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 150-200 bin arasında bir ziyaretçiyi ilçemize bekliyoruz. Zaten nisan ayıyla birlikte ciddi bir hareketlilik oluşmaya başladı. Doğayı seven, doğaya hakim bölgede dinlenme ihtiyacı hisseden herkesi Ulubey'e bekliyoruz. Çünkü kanyon uçsuz bucaksız olduğu için görülmeye değer. Tertemiz bir hava. Yaklaşık 60 bin metrekare içerisinde bungalov evlerimiz mevcut. Çadır kampı kurabiliyor gelen vatandaşlarımız. Aynı zamanda doğa yürüyüşü ve sabah yürüyüşleri yapabiliyor. Doğayı seven herkesi ilçemize bekleriz."

Koçlu, kanyona yapılacak olan hobbit evleri ve kır kahvesi için de ihale sürecini başlattıklarını sözlerine ekledi.