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77 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2.587 Şüpheli Yakalandı

77 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 2.587 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-45' operasyonları çerçevesinde 77 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu imalat ve ticareti operasyonlarında 2.587 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 4 ton uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-45' operasyonlarında 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 77 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-45' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 6 bin 497 ekip ve 16 bin 168 personelin katılımıyla son 3 haftada gerçekleştirilen, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğin kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 587 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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