76 yaşındaki 'Boksör Naciye': Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz

BELÇİKALI Nancy Vanderstraeten (76), yaklaşık 44 yıl önce yerleştiği Türkiye'de 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 9 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 4 yıl önce boksa başlayan Naciye, "Boks benim için tutku oldu. Spor yapınca dopamini kendi beyninizde yapıyorsunuz. Terliyor, emek veriyor ve sonunda büyük gülümsüyorsunuz" dedi.

Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'ye hayran kalıp, eşiyle 44 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı. Gençliğinde ressamlık ve mobilya tasarımlarıyla geçimini sağlayan Nancy, Türk insanlarına sevgisinden dolayı 'Naciye' adını kullanmaya başladı. 19 yıl önce eşini kaybeden Naciye, dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleşti. Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinde organik tarım, mobilya dekorasyonu, ahşap boyama, ressamlık yapan Naciye, 9 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Geçmişte ziyaret ettiği bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de, Parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiği aklına gelen Naciye, doktorlarının yönlendirmesiyle spor salonuna kayıt olmaya karar verdi. 4 yıldır haftanın 3 günü ringe çıkan 'Boksör Naciye', Parkinson hastalığı belirtilerini en aza indirdi.

"Türkiye'de yeni yeni başlıyor. Parkinson boksunun ilerlemesini sağlayan Antalya'daki öncülerden biri de Naciye teyze. Çünkü o boksa başladığında bizler de Parkinson boksunu detaylı şekilde öğrenmiş olduk, Parkinson boksu üzerine özel eğitimler vermeye başladık. Nöroloji doktorlarıyla irtibatta kalarak bu antrenmanları yaptırıyoruz. Parkinsondaki başlangıç ya da ileri seviyelerde titremeleri azaltabiliyor. Başlangıç seviyesinde bir diğer üyemizin titremelerinin geçtiğini gördük. Titremeleri yaklaşık 2-3 ay içerisinde azalmıştı. Naciye teyze de 8-9 senedir Parkinson hastası, onun elinde hiç titreme yok. Aktif olarak günlük hayatına devam ediyor. Kendisi tek başına yaşıyor, resim yapmaya devam ediyor. Naciye teyzeyi görüp gelenler var. Genelde insanlar belirli yaşlarda spor yapılamayacağını, özellikle boks gibi çok darbeli şiddetli bir sporun yapılamayacağını düşünüyor, ama sporun bir yaşı yok. Parkinsonun ilerlemesini durdurmak istiyorsak, kaslarımızı güçlü tutmalıyız. Boks el ayak koordinasyonu sağlıyor. Tüm vücudun aktif kalmasını sağlıyor. 55-60 yaş üstü kadınlar yavaş yavaş antrenmanlara başladı."