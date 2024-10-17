76. Frankfurt Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
Frankfurt Kitap Fuarı'nda, genç yetişkinler için romantik romanlar, çocuk ve genç yetişkin edebiyatı, çizgi romanlar, dijital yayın hizmetleri ve eğitimsel-akademik yayıncılıkla ilgili çeşitli türler sergilendi.
FRANKFURT, 17 Ekim (Xinhua) -- 76. Frankfurt Kitap Fuarı, Salı günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda, genç yetişkinlere yönelik romantik romanların yer aldığı "Yeni Yetişkin" kategorisi ile birlikte çocuk ve genç yetişkin edebiyatı, çizgi romanlar, dijital yayın hizmetleri ve eğitimsel-akademik yayıncılık gibi çeşitli türler ve konular öne çıktı.