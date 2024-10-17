76. Frankfurt Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

FRANKFURT, 17 Ekim (Xinhua) -- 76. Frankfurt Kitap Fuarı, Salı günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda, genç yetişkinlere yönelik romantik romanların yer aldığı "Yeni Yetişkin" kategorisi ile birlikte çocuk ve genç yetişkin edebiyatı, çizgi romanlar, dijital yayın hizmetleri ve eğitimsel-akademik yayıncılık gibi çeşitli türler ve konular öne çıktı.