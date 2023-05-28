75 Yaşındaki Engelli Vatandaş Oy Kullanmaya Tekerlekli Sandalye İle Getirildi

Bartın'da sağ bacağı kesilen Nafize Çökelez, oy kullanmaya oğlunun yardımı ile tekerlekli sandalye ile geldi. Seçimde 1132 nolu sandıkta oyunu kullanan Çökelez, seçimin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

BARTIN'da rahatsızlığından dolayı sağ bacağı kesilen Nafize Çökelez (75), oy kullanmaya oğlunun yardımı ile tekerlekli sandalye ile geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Bartın'da 578 sandıkta 155 bin 742 seçmen sandık başına oy kullanmaya gitti. Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde oturan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu sağ bacağı kesildikten sonra protez takılan Nazife Çökelez Almanya'dan izne geldiği Fatih Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oğlunun yardımıyla okula gelen Çökelez, tekerlekli sandalye ile asansöre bindirildi. 1132 nolu sandıkta oyunu kullanan Çökelez, seçimin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA)