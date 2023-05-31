75 yaşındaki çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir yazdı

Yozgat'ta yaşayan 75 yaşındaki Eyüp Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şiire döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye güzel hizmetler yaptığını belirten Özer, "Gözümüze Durmaz mı İnkar Edersek" adlı şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da okumak istiyor.

Yozgat'ta yaşayan 75 yaşındaki Eyüp Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şiire döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye güzel hizmetler yaptığını belirten Özer, "Gözümüze Durmaz mı İnkar Edersek" adlı şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da okumak istiyor.

Yozgat'ın merkeze bağlı Türkmen köyünde yaşayan 75 yaşındaki Eyüp Özer, geçimini çiftçilik yaparak sağlıyor. 18 yaşında şiir yazmaya başlayan 4 çocuk babası Özer, duygularını 57 yıldır kağıda döküyor. Yarım asrı geçkin süredir eşine, arkadaşlarına, çocuklarına şiirler yazan Özer, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de bir şiir kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı hizmetleri bir bir şiire döken Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana gelip yazdığı "Gözümüze Durmaz mı İnkar Edersek" şiirini ona okumak istiyor. Özellikle bağ, bahçe işleri yaparken ilham gelen ve şiirlerini yazıya döken Özer, şiirlerinin yoğun ilgi görmesinden dolayı da mutluluk yaşıyor.

"Bizim ülkemiz önceleri dışa tabiyken süper devlet olma yolunda gidiyoruz"

Şiir yazmaya 18 yaşında başladığını söyleyen Özer, "Ben köyde arıcılık, çiftçilik yaparım, bağ bahçe bellerim. Şiir yazmayı seviyorum. Kimseyi kırmadan, incitmeden yaptıkları hizmetleri anlatıyorum. Tayyip Bey'i de seviyorum, çünkü memleketimize hizmet ettiği için seviyorum. Onun için şiir yazarak yaptığı hizmetleri dile getirdim. Ben memleketimi sevdiğim için onu seviyorum. Güzel hizmetler yapıyor. Bizim ülkemiz önceleri dışa tabiyken süper devlet olma yolunda gidiyoruz. Ben sevmem mi bu adamı, bu memleket bizim" dedi.

Şiir kaleme almanın maharet gerektirdiğini de belirten Özer, "Şiir yazma ilhamı çalışırken geliyor, hemen o dörtlüğü kağıda not ederim. Şiir yazmak maharet istiyor. Bu zamana kadar çok şiir yazdım, ilahi kitabı da çıkardım. Bir olaya duygulandığım zaman onu şiire dökebiliyorum. Eşime dostuma da çok şiir yazdığım oldu" şeklinde konuştu. - YOZGAT

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