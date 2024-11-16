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75 Yaşındaki Bıçak Ustası 65 Yıldır Mesleğine Aşkla Devam Ediyor

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Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Cemil Culfa, 10 yaşında çırak olarak başladığı bıçakçılık mesleğini 65 yıldır severek sürdürüyor. Kendi atölyesinde farklı bıçaklar üreterek geçimini sağlayan Culfa, mesleğine olan tutkusu ile örnek bir yaşam sergiliyor.

75 yaşındaki bıçak ustası 65 yıldır mesleğini severek yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki bıçak ustası Cemil Culfa, 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 65 yıldır severek sürdürüyor.

Henüz 10 yaşında teyzesinin çocuklarının yanında bıçakçı çırağı olarak işe başlayan 75 yaşındaki bıçak ustası Cemil Culfa, uzun yıllar çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya başladı. Bıçakların ilgisini çekmesi üzerine çocukluğunda mesleğe başlayan Cemil Culfa, uzun yıllar mesleğin tüm inceliklerini öğrendikten sonra kendi atölyesini açarak bıçak imalatına devam etti. 65 yıldır mesleğini sürdürerek bıçak üretimi yapan Culfa, 5 metrekarelik dükkanda ilerlemiş yaşına rağmen gün boyu tezgahının başında çalışarak geçimini sağlıyor. Mesleğinde yıllar geçtikçe kendini geliştirerek hedeflediği gibi sanatkar olan Culfa, geçirdiği çeşitli hastalıklara ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla ve heyecanla sürdürüyor. Mesleğin inceliklerini küçük yaşlarda teyzesinin çocuklarının yanında öğrendiğini belirten Culfa, gün boyu el emeği bıçak yaptığını söyledi.

Mesleğe başladığında 10 yaşında olduğunu anlatan Culfa, "Bıçakçılık mesleğini 10 yaşında teyzemin çocuklarından öğrendim. Şu an 75 yaşındayım. 65 yıldır bıçakçılık yapıyorum ve mesleğimi de severek yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Her türlü bıçakları yapıyorum. Ustalarım teyzemin çocuklarıydı. Gençliğimde de her türlü bıçak yapardım. Koyun boynuzundan cep bıçakları yapardım. Şimdi yaşlandım, daha çok bileme ve alım satım yapıyorum. Çünkü yaşım artık 75 oldu" dedi.

Geçmiş yıllarda bıçak yapımının çok zor olduğunu belirten Culfa, cep bıçağını yapan ustaların geçmiş yıllara göre azaldığını ifade etti.

75 yaşında olmasına rağmen her gün işyerine gelerek çalıştığını ve ailesinin geçimini sağlamak için çalışmaya devam ettiğini belirten Culfa, mesleğini severek yaptığını söyledi.

75 Yaşındaki Bıçak Ustası 65 Yıldır Mesleğine Aşkla Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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