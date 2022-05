75 yaşında 20 torunu var; şenliğe atla gelip halay çekti - Haberler

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde 7 çocuğu, 20 torunu olan Zümrüt Arslan (75), at üstünde geldiği Atlı Spor Şenliği'nde halay çekerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde oturan Zümrüt Arslan, Kekeç köyünde düzenlenen Atlı Spor Şenliği'ne katıldı. Torunlarıyla, atla şenliğin yapıldığı alana gelen Zümrüt Arslan, davetlilerin ilgi odağı oldu. Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Kekeç Köy Muhtarlığı'nın iş birliği ile düzenlenen şenlikte müzik eşliğinde halay çeken Zümrüt Arslan, çocuk yaşlardan itibaren at bindiğini söyledi. 55 yıl önce Ardahan'ın Göle ilçesinden 30 atlı ile 5 köy 7 dağı aşarak Kars'ın Selim ilçesine bağlı Hasbey Köyü'ne gelin geldiğini ifade eden Zümrüt Arslan, bir süre önce vefat eden eşinin de at bindiğini kaydetti. At binmekten keyif aldığını söyleyen Arslan, 'Pusat' ismini verdiği atıyla yayla ve araziye gittiğini anlattı.

At sevdasının annelerinden kendilerine geçtiğini söyleyen Mehmet Arslan, "Annem 75 yaşında halen at biniyor. Bu zorla olan bir şey değil, atadan babadan gelen bir şey. Biz de 5 kardeş at biniciliğini devam ettirdik. Bizler de evlatlarımıza at binmeyi öğretiyoruz. Bu ata sporunu böyle götüreceğiz. Annem at binmeyi seviyor, kıramıyoruz" dedi.