75. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı Yakova'da Yapıldı

75. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı Yakova'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın Yakova şehrinde düzenlenen 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen sundu. Yarışmanın kazananı Florid Gashi oldu.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 75'incisi düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında Kosovalı sporcular 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Yarışmada Florid Gashi birinci, Shkelzen Goçi ikinci ve Vedat Krasniqi üçüncü oldu.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrar düzenlenmeye başladı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.