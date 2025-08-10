75. Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı Yakova'da Yapıldı
Kosova'nın Yakova şehrinde düzenlenen 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen sundu. Yarışmanın kazananı Florid Gashi oldu.
Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 75'inci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.
Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 75'incisi düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.
18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında Kosovalı sporcular 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.
Yarışmada Florid Gashi birinci, Shkelzen Goçi ikinci ve Vedat Krasniqi üçüncü oldu.
Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrar düzenlenmeye başladı.
Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.