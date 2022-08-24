741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi toplantı düzenlendi

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldığı bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Söğüt Kaymakamlığı'ndaki toplantıda, şenliklerin eylem planının masa üstünde görüşülerek istişare edildiği belirtildi.

Toplantının ardından Vali Kızılkaya başkanlığındaki heyetin, şenliklerin icra edileceği Ertuğrul Gazi Türbesi, cirit sahası, şenlik alanı, bu yıl hizmete girecek olan Ertuğrul Gazi Camii ve Darul Kurra'da incelemede bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin Bilecik'in ve ülkenin en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Atalarına olan saygı ve Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için şenlikleri en iyi şekilde icra etme amacında olduklarını vurgulayan Kızılkaya, "740 yıldır olduğu gibi bu yılda heyecan içerisinde hazırlandığımız şenliklerimizi coşkuyla kutlayacağız. Bu minvalde şenliklerimizin yaşatılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Kızılkaya'ya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.