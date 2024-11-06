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74 Yıllık Evlilikte 14,5 Saat Arayla Hayata Veda Ettiler

74 Yıllık Evlilikte 14,5 Saat Arayla Hayata Veda Ettiler
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Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe Teke, sabaha karşı yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Eşi 95 yaşındaki Veli Teke ise aynı günün akşamında, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çift, 74 yıllık evliliklerinin ardından birbirine 14,5 saat arayla veda etti.

Ordu'da 92 yaşındaki Ayşe ve 95 yaşındaki eşi Veli Teke, 14,5 saat arayla vefat etti.

Ayşe Teke, İkizce ilçesindeki evinde 5 Kasım'da sabaha karşı yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Ayşe Teke'nin bir süredir Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Veli Teke ise aynı günün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Yaşama 14,5 saat arayla veda eden 4 çocuk sahibi 74 yıllık çiftin cenazesi, ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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