74 YAŞINDAKİ YOLCUYU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddia edilen İETT otobüsü şoförü Alaaddin M., "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

"SONRADAN PİŞMAN OLDUM"

TUTUKLANDI

Mahkeme, darbedilen şikayetçinin 74 yaşında olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, kaçma ihtimali bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel