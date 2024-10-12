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74 Yaşındaki Kayıp Emekli Öğretmen Bulundu

74 Yaşındaki Kayıp Emekli Öğretmen Bulundu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evden meyve toplamak için ayrılan 74 yaşındaki Neşet Gürsoy, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağlık ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kırsal Mamuriye Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında evden meyve toplamak için ayrılan Neşet Gürsoy'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM), SAR Arama Kurtarma Derneği, ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri, dron, ATV ve iz takip köpeklerinin yardımıyla arama çalışması başlattı.

Gürsoy, çalışmalar sonucu saat 10.30 sıralarında mahalledeki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürsoy, tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

kocaeli

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