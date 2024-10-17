74 Yaşındaki Husumetçi Bıçakla Yaraladı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 74 yaşındaki O.Ö. husumetlisi M.A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı M.A., bir kuruyemişçiye sığınarak kurtulmaya çalıştı ve hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 74 yaşındaki husumetlisi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, M.A. (47), husumetlisi O.Ö. (74) tarafından yolda yürürken bıçaklandı.
Yaralı halde olay yerinden kaçan M.A. caddedeki bir kuruyemişçiye sığındı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kuruyemişçinin, dükkanın kapısını kapadığı ve elinde bıçak olan zanlının içeriye girmesini önlediği öğrenildi.