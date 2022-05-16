74 YAŞINDAKİ ADAMI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TAKİPSİZLİK - Haberler

FATİH'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddiasıyla İETT otobüsü şoförü Alaaddin M. hakkında yürütülen soruşturmaya, Şahin'in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

İTİRAZ SONRASI SERBEST KALDI

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel