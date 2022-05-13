732 personel ve 149 araçla gerçeğini aratmayan tatbikat - Haberler

SAKARYA (İHA) - 732 personel ve 149 araçla gerçeğini aratmayan tatbikat

SAKARYA - Sakarya'da 732 personel ve 149 araçla yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği tatbikatta, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları tatbikatlar düzenlemeye başladı. Bu doğrultuda, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde AFAD'a ait eğitim sahasında Bursa, Düzce, Bartın, Bolu, Kocaeli Karabük, Zonguldak AFAD il müdürlükleri, Sakarya'da afet alanında görev yapan STK'lardan oluşan 732 personel ve 149 araç ile aksiyon sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

5.9 büyüklüğünde deprem

Tatbikatta senaryo gereği, sabah saat 08.32 itibari ile 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 28 saniye sürdü. Yapılan ilk değerlendirmede depremden en fazla Adapazarı, Serdivan, Arifiye ve Sapanca ilçeleri etkilendi. Deprem neticesinde Sapanca'da 134, Serdivan'da 115, Arifiye'de 50 ve Adapazarında 110 olmak üzere 409 bina yıkıldığı öğrenildi. Depremde 55 ölü, 108 yaralı olduğu bilgisine ulaşan arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Gerçeği aratmayan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

"Kapasitemiz çok iyi"

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem, ülkemizin bir gerçeği, sürekli hazırlıklı olmak lazım. Deprem ve afet öncesi yapılacak faaliyetler, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma, kurumların afetle ilgili birimlerinin, kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin hem hazırlıklı olması hem de koordineli çalışması önemli. Bu tatbikatlar buna imkan veriyor. Burada da Sakarya ev sahipliğinde toplam 8 ilin katıldığı, 732 personel ve 149 araçla 7 farklı faaliyet alanında tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Hem eksikleri görmüş olduk hem bir koordinasyon toplantısını ilgili birimler ile yapmış olduk. Deprem ve afet öncesi yapılacak hazırlıklara ilişkin sık sık tatbikatlar yapılıyor. Zaten bu sene 'Tatbikat Yılı' ilan edildi. Allah, afet ve depremlerden korusun ama bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Devlet olarak kapasitemiz çok iyi. Arama kurtarmadan, geçici ve kalıcı konaklamaya kadar gerçekten kapasite çok iyi. Türkiye, dünya üzerinde bu alanda en kapasiteli ülkelerden birisi haline geldi, bunu görüyoruz. Kurumlarımızı hazır ve dinamik bir halde tutmaya çalışıyoruz" dedi.