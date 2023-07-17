73 yaşındaki adam göle girdi, herkesi korkuttu

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki adamdan haber alınamayınca yakınları boğulduğunu ya da kaybolduğunu zannedip güvenlik güçlerine başvurdu. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği alanın farklı bölgesinden yüzerek çıkan adam herkesi yüreğine su serpti.

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki adamdan haber alınamayınca yakınları boğulduğunu ya da kaybolduğunu zannedip güvenlik güçlerine başvurdu. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği alanın farklı bölgesinden yüzerek çıkan adam herkesi yüreğine su serpti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için gelen 73 şayındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi. Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı. Hüseyinoğlu, "Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim" dedi. - BURSA